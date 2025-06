"Todde ora deve lasciare": Sardegna, tam tam impazzito

Altissima tensione in Sardegna . Lo spettro della decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde , sta condizionando il Consiglio regionale, in una legislatura che, ultimamente, e' stata contrassegnata dai ricorsi della governatrice sarda. Todde, tra l'altro, secondo l'ultima rilevazione di Swg, sull'efficacia dell'operato dei presidenti di Regione, si e' posizionata all'11esimo posto della classifica nazionale. La minoranza di centrodestra sollecita il voto anticipato, con un ritorno alle urne, per ridare la parola agli elettori. "Abbiamo una situazione - ha affermato Alessandro Sorgia, capogruppo regionale del gruppo Misto-Lega - per cui si sta stravolgendo la volontà popolare e cosi' non si può proseguire. Le tante leggi portate avanti sono state tutte quante dichiarate anticostituzionali e rigettate. Si tratta di una legislatura partita col piede sbagliato e l'unica cosa che rimane e' dare la parola agli elettori".

Paolo Truzzu, capogruppo regionale Fratelli d'Italia ha evidenziato che "la maggioranza dice che continua a lavorare indefessamente per i sardi, ma la realtà è che non riesce nemmeno a garantire il numero legale delle commissioni e a lavorare su temi che considera di fondamentale importanza. Questo conferma che la legislatura e' ormai agli sgoccioli e che le faide interne ai gruppi politici della maggioranza stanno condizionando e paralizzando l’attività del Consiglio". La maggioranza, al contrario, reputa che, in questo momento, sia opportuno lasciare fuori dal palazzo di via Roma le questioni di natura giudiziaria, e sia prioritario e indispensabile concentrarsi per trovare delle soluzioni alle tante e varie problematiche, in primis quelle che riguardano la sanità e, nello specifico, le liste d'attesa. Ma il pressing sulla Todde non si ferma.