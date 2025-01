Marco Rizzo senza freni: "Gli islamici non devono dirci come ca*** dobbiamo vivere"

12 gennaio 2025 a

a

a

Marco Rizzo è un fiume in piena. "Perché si chiede in un video diffuso su Youtube, dobbiamo andare a spiegare come devono vivere gli afghani, gli iraniani, quelli che vivono in Arabia Saudita". Per il presidente onorario del Partito Comunista "devono essere autodeterminati, vivere come vogliono loro". "Però - è l'attacco - le stesse centrali dell'Occidente che vogliono fare queste cose, consentono, nei nostri paesi, delle cose che non avremmo mai pensato. I musulmani nei loro paesi vivano come vogliono, ma i musulmani e gli altri che arrivano nei nostri paesi non devono venirci a dire come ca***dobbiamo vivere noi".

E ancora: "Avete visto quello che è successo a Capodanno in piazza Duomo e in tante altre città? Immigrati di prima, seconda e terza generazione hanno quasi violentato tante ragazze. È il modello di società che sta imperando nelle centrali di comando dell'Occidente. Invece di occuparsi come devono vivere gli iraniani, gli afghani, nei loro paesi, pensino al fatto che qui da noi non può esistere la reciprocità di questo genere. È ora di finirla".

"Ecco qual è la vera porcheria del Pd, cosa fanno per due voti in più...": Rizzo scatenato

Intanto, per i fatti avvenuti a Capodanno, la Procura di Milano sta indagando su almeno cinque casi di presunti abusi sessuali, nelle forme della "Taharrush gamea". Si tratta di un termine arabo che indica l'aggressione sessuale collettiva: una pratica documentata per la prima volta in Egitto nel 2005, quando fu utilizzata come strumento di repressione contro le donne che protestavano al Cairo a piazza Tahrir. Lo stesso sistema adottato nel Capodanno di dieci anni fa a Colonia e sempre a Milano nell'ultimo dell'anno del 2022, con una decina di ragazze accerchiate e aggredite da giovani nordafricani.