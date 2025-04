Giuseppe Cruciani si schiera: "Chi voterei oggi"

Giuseppe Cruciani contro il politicamente corretto. Di questo si parla nel suo ultimo libro dal titolo Via Crux- Contro il politicamente corretto. Tra gli esempi lampanti di quello che proprio non tollera? "Uno: la proposta di Franceschini di imporre il cognome al femminile. Due: le università italiane che continuano a usare le schwa, gli asterischi e che parlano di corpo studentesco anziché di studenti, perché il plurale al maschile va eliminato". Il conduttore de La Zanzara di fronte a certe battaglie di sinistra inorridisce, però guai a definirlo il "guru" delle destre.

"A destra nessuno pensa che io sia il loro ideologo - premette intervistato da Il Centro -. Che neanche mi piace come parola: a chi me lo dice lo porto in tribunale". Entrando nel vivo della politica, alla domanda sulla strana coppia formata dal comunista Marco Rizzo e dal generale leghista Roberto Vannacci, Cruciani ricorda come i due "vengono da campi opposti, ma si sono trovati a fare le stesse battaglie su tanti temi".