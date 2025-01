Roberto Vannacci, ecco i "Giovani vannacciani": l'ultima mossa del Generale

13 gennaio 2025 a

Nasce "Noi con Vannacci giovani", la nuova formazione a sostegno dell'eurodeputato indipendente della Lega Roberto Vannacci. A lanciarlo sarà l'ex senatore del Carroccio, Umberto Fusco, ai primi di febbraio. "Ho avuto tante richieste da parte di ragazzi che condividono le nostre battaglie", ha detto all'AdnKronos Fusco, già ispiratore del gruppo "Noi con Vannacci", che ha debuttato lo scorso 18 e 19 settembre con una due giorni a Viterbo. "Molti ragazzi e ragazze mi chiedono di entrare nella struttura giovanile - ha aggiunto l'ex leghista - presto la presenteremo al nostro leader Vannacci, che è già stato informato".

Il gruppo dei giovani si aggiunge così alle altre formazioni nate intorno al generale. Anche se la più nota resta quella della neo-formazione politica "Il mondo al Contrario", guidata dal luogotenente di Vannacci, il tenente colonnello Fabio Filomeni. "Loro - ha detto Fusco riferendosi ai "contraristi" - fanno la loro attività, noi facciamo la nostra, c'è massimo rispetto". In ogni caso, l'ex capo della Folgore è tornato ad assicurare di non essere interessato a un suo partito: "Io sono nella Lega e resterò nella Lega", ha ribadito lo scorso 12 gennaio in un'intervista al Tempo. Intanto, è già stato registrato un marchio a suo nome, mentre i canali social si stanno riorganizzando e a breve debutterà il nuovo sito del "Mondo al contrario".