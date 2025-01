Daniele Capezzone: "Si aspettavano tuoni e fulmini, tutti delusi a sinistra", la lezione di Marco Giallini a chi odia la polizia

14 gennaio 2025 a

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E questa mattina in primo piano ovviamente ci sono gli scontri di piazza tra gli antagonisti e gli agenti. Su Repubblica ampio spazio alla nuova serie Netflix Acab che come sappiamo è un sequel del film che di fatto mette nel mirino proprio gli agenti anti-sommossa. E la sceneggiatura di Carlo Bonini, come sottolinea Capezzone, viene esaltata ma Marco Giallini, il protagonista della serie, delude i sinistri con una intervista piuttosto moderata e pacata. Poi spazio anche alla morte di Oliviero Toscani e qui Capezzone svela la mossa di Chiara Valerio che con un linguaggio incomprensibile che fa? Ci butta dentro un po' di fascismo. Insomma anche la morte di Toscani diventa il pretesto per l'ennesima sterile polemica. Qui di seguito la rassegna scorrettissima di Daniele Capezzone con la clip completa.