Capezzone e Garlasco: "Un gioco d'inganni? Toh, dopo che Sempio..."

"Sono pochi i giornali che resistono alla tentazione di aprire sulla vicenda di Garlasco. Colpo di scena ieri o ennesimo gioco di inganni?". Daniele Capezzone esordisce così nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Tema del giorno, come detto, gli sviluppi della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 e per cui è già stato condannato a 16 anni di carcere in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi. I pm di Pavia sostengono che una delle impronte ritrovate sul muro della villetta dei Poggi, sulla scena del crimine, appartenga ad Andrea Sempio, l'amico di Marco, fratello di Chiara, e da due mesi formalmente sotto indagine con l'accusa di concorso in omicidio.

"Se si trattasse di una impronta insanguinata sarebbe una prova quasi schiacciante, ma se si trattasse di una mano semplicemente appoggiata sul muro in una villetta in cui è passata mezza Garlasco...". Non solo, suggerisce il direttore editoriale di Libero: "La notizia è trapelata solo poche ore dopo che Sempio e i suoi legali hanno deciso di non rispondere in Procura e quindi zac, esce fuori l'indizio. Poteva mancare Fabrizio Corona? No, arriva pure lui. E ora si entra nei giorni più importanti per qualsiasi indagine: il mercoledì con Chi l'ha visto? e il venerdì con Quarto grado. Fermiamoci prudentemente qui con i commenti altrimenti potremmo non risentirci nei prossimi giorni".

Post-telefonata tra Trump e Putin: "Avanza l'idea del Vaticano come sede neutra e spiritualmente elevata per sbloccare il negoziato russo-ucraino. La stessa Meloni ha telefonato al Pontefice e oggi la Stampa sembra evocare un metodo-Meloni, arbitri e figure terze che possano facilitare questa situazione ingolfata".

I giudizi degli opinionisti "sono oggi largamente ostili a Trump. Analisi in alcuni casi argomentate, ed è il caso di Maurizio Molinari. Ma nella maggior parte ci pare ci sia un forte elemento di pregiudizio contro il presidente americano che, dicono alcuni, ha fretta di disimpegnarsi e mollare la questione Ucraina a Europa e Vaticano".

Politica interna: "Faccenda terzo mandato. E poi la suggestione di Marcello Sorgi, forse un auspicio, tra Lega e Fratelli d'Italia divisi alle prossime elezioni politiche. Sul Corriere della Sera Fabrizio Roncone ci dice che Elly Schlein è diventata... Ehhhhh, al Nazareno fanno già il toto-ministri".