Billy Joel cancella tutti i concerti: "Diagnosticato l'idrocefalo normoteso"

Billy Joel è stato costretto a cancellare tutti i suoi prossimi concerti in Nord America e in Inghilterra. A spiegare le ragioni lo stesso cantautore, che ha parlato della malattia che gli è stata diagnosticata. Ossia un accumulo di liquidi nel cervello che ha compromesso "udito, vista ed equilibrio". Il 76enne ha rivelato su Instagram di essere affetto da idrocefalo normoteso, "un disturbo neurologico che può compromettere le capacità cerebrali, tra cui pensiero e concentrazione, memoria, movimento e altro ancora", afferma la Cleveland Clinic. "Questa condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni in concerto" che hanno comportato "problemi di udito, vista ed equilibrio", ha fatto sapere anche il team di Joel.

"Sono davvero dispiaciuto. Spero di non aver deluso il mio pubblico, che ringrazio per la comprensione", ha detto l'artista. Joel, seguendo le istruzioni del medico, "si sta sottoponendo a una terapia fisica specifica e gli è stato consigliato di astenersi dall'esibirsi durante questo periodo di recupero". Billy - si legge in un comunicato ufficiale, pubblicato sui suoi profili social - "è grato per le eccellenti cure che sta ricevendo e si impegna a dare priorità alla sua salute. È grato per il sostegno che i suoi fan gli stanno dimostrando in questo periodo e attende con ansia il giorno in cui potrà di nuovo salire sul palco".