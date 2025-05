Affari Tuoi, "come la tiene il fidanzato": occhio alla mano, un caso

Occhi puntati sulla coppia Anita-Ciro di Affari Tuoi. La concorrente della puntata di venerdì 23 maggio su Rai 1 ha giocato allo show di Stefano De Martino assieme al compagno, nonché futuro marito. Sono state proprio le dinamiche, il loro rapporto, ad attirare l'attenzione dei telespettatori. . "Insisto da come la cinge lui ha paura che scappi prima del matrimonio", "Ma che ha paura che scappi la fidanzata sto qui madonna bau bau micio micio dall'inizio e le cinge la vita e non le molla la manina... mi sale la glicemia", "Tra questi due futuri sposi non ci sono sguardi reciproci. Lei guarda lui, lui guarda i pacchi e di fatto sta giocando lui".

E ancora: "Tutta la puntata ha deciso lui, ora le dice VAI. La ragazza, un po' sottomessa, spero di sbagliarmi", "Lei è inutile, sia nel gioco che nella coppia...", "Chi si accontenta gode... Lui ha lei", "Vai tu lascio decidere a te perché finora che ha fatto... Mi sa tesoro che sei un po' succube di questo ragazzo", "Lei ha proprio voce in capitolo", "Che fastidio DECIDI TU NON LUI", "La concorrente più inutile di Affari tuoi, a questo punto poteva giocare lui".