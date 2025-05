Sorrento e mazzette, indagato un collaboratore di Pina Picierno

Un collaboratore della vicepresidente del Parlamento europeo, la dem Pina Picierno (non indagata o coinvolta nel caso), risulterebbe coinvolto nell'inchiesta sulle mazzette in Costiera. Nelle indagini seguite all’arresto del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, accusato di avere intascato una mazzetta, ci sarebbe stata una perquisizione anche nei confronti di un collaboratore. Lo riporta l'Adnkronos.

Tra le 22 persone sottoposte a perquisizione da parte della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata nell’ambito delle indagini coordinate dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso sui presunti illeciti che sarebbero stati commessi nell’assegnazione di alcuni appalti a Sorrento, comparirebbe quindi anche un 43enne, rappresentante legale di una società, la “Comunicando”, che nel 2021 si è aggiudicato l’appalto per la promozione del “Brand Sorrento”, uno di quelli finiti nel mirino degli investigatori. La “Comunicando” è una società di consulenza che si occupa di organizzazione e di pianificazione di campagne di comunicazione e pubblicitarie che però, a parere degli investigatori, non sarebbe stata in possesso di uno dei requisiti richiesti nel bando gara. L'uomo, inoltre, è uno degli "assistenti locali" indicati sul sito ufficiale del Parlamento europeo.