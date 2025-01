Daniele Capezzone inchioda la sinistra: "Sulle violenze di piazza ha un grosso problema"

15 gennaio 2025 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina al centro del dibattito ci sono ancora gli attacchi alle forze dell'ordine da parte di antagonisti e violenti di piazza. Ma la sinistra gioca di sponda facendo ostruzionismo sul nuovo pacchetto di norme per il ddl Sicurezza: "I progressisti hanno un grosso problema, un autogol pesante quello della sinistra che di fatto, basta vedere le ultime imprese di Lepore a Bologna, coccola i facinorosi". Poi spazio anche agli equilibri nel centrodestra con Zaia che rivendica il Veneto e si prepara a una battaglia per una nuova candidatura. Infine come i giornali hanno ricordato Furio Colombo. Da sottolineare anche l'apertura di Libero sulla riduzione degli sbarchi e dei morti nel Mediterraneo, una vera lezione alla sinistra. Qui di seguito la rassegna completa