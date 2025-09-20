Jannik Sinner in Cina, chi spunta alle sue spalle: colpo grosso?

Agli occhi lunghi e agli appassionati di tennis non è sfuggito un volto alle spalle di Jannik Sinner. Il tennista italiano, fresco numero 2 del ranking Atp dopo aver perso la finale di Flushing Meadows contro Carlos Alcaraz che è valsa allo spagnolo Us Open e sorpasso nella classifica mondiale, è appena sbarcato in Cina. La Volpe di San Candido disputerà l'Atp 500 di Pechino al via il 25 settembre e l'accoglienza è stata da re: baci, abbracci, regali, tifosi in fila per i classici autografi e le foto di rito.
Il torneo segna il ritorno in campo di Sinner ma soprattutto potrebbe essere il primo passo di un nuovo corso: con Jannik all'arrivo a Pechino, oltre all'amico e fidatissimo manager Alex Vittur, c'era anche il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff, che - anche se manca ancora l'ufficialità - dovrebbe completare lo staff del tennista assai turbolento negli ultimi mesi.
Fino a fine giugno il fisioterapista di Sinner è stato un altro argentino, Ulises Badio, sostituito a sorpresa insieme al preparatore atletico Matteo Panichi alla vigilia di Wimbledon poi vinto dall'altoatesino. Al posto di Panichi era stato reintegrato, altrettanto clamorosamente, quell'Umberto Ferrara che era stato silurato un anno fa, dopo l'esplosione del caso Clostebol.
La casella di Badio invece era rimasta vacante, con soluzioni tampone sia a Londra sia a Cincinnati e New York, con l'osteopata Andrea Cipolla salito agli onori delle cronache per i simpatici siparietti scaccia-tensione negli spogliatoi negli immediati pre-partita. Ora radio-tennis sembra dare per certo l'ingresso dell'esperto Resnicoff, con 30 anni di carriera alle spalle, da 10 al servizio dell'Atp di cui attualmente era direttore del Medicale Service nei tornei maggiori.
Alle spalle di #Sinner, in un video di @alexiuss11 pre-partenza per Pechino di Jannik, si nota la presenza del fisioterapista Alejandro #Resnicoff. Chissà che non sia un nuovo membro dello staff a tutti gli effetti— SpazioTennis (@SpazioTennis) September 19, 2025
