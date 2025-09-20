Jannik Sinner in Cina, chi spunta alle sue spalle: colpo grosso?

Agli occhi lunghi e agli appassionati di tennis non è sfuggito un volto alle spalle di Jannik Sinner. Il tennista italiano, fresco numero 2 del ranking Atp dopo aver perso la finale di Flushing Meadows contro Carlos Alcaraz che è valsa allo spagnolo Us Open e sorpasso nella classifica mondiale, è appena sbarcato in Cina. La Volpe di San Candido disputerà l'Atp 500 di Pechino al via il 25 settembre e l'accoglienza è stata da re: baci, abbracci, regali, tifosi in fila per i classici autografi e le foto di rito.

Il torneo segna il ritorno in campo di Sinner ma soprattutto potrebbe essere il primo passo di un nuovo corso: con Jannik all'arrivo a Pechino, oltre all'amico e fidatissimo manager Alex Vittur, c'era anche il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff, che - anche se manca ancora l'ufficialità - dovrebbe completare lo staff del tennista assai turbolento negli ultimi mesi.