Gp Azerbaijan, disastro Ferrari: Leclerc contro il muro, Hamilton eliminato

Velocissime nelle libere, un disastro nelle qualifiche. La Ferrari sta sempre diventando una monoposto "da venerdì", e non è un complimento. Dopo l'illusione di ieri dove le Rosse erano state le più veloci, oggi il Cavallino torna pesantemente a terra: disastro alle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1, con il britannico Lewis Hamilton che viene sorprendentemente eliminato prima della lotta per la pole position nella Q2.

Nell'ultima sessione di qualifiche, la Q3, sotto la pioggia battente Charles Leclerc finisce contro un muro distruggendo la sua vettura. Bandiera rossa., una delle tante sventolate a Baku in una sessione particolarmente movimentata.

Il monegasco, impegnato nel suo primo giro di lancio nel Q3, è finito contro il muro anche a causa della pioggia che ha iniziato ad abbattersi su Baku. Leclerc, dunque, sarà costretto a scattare dalla decima casella, due posizioni davanti al suo compagno di squadra. L'incidente del ferrarista ha causato la quinta bandiera rossa di giornata e le qualifiche sono state momentaneamente interrotte.

Al termine di queste pazze qualifiche, durate ben due ore, Max Verstappen su Red Bull si prende la pole davanti a Carlos Sainz, Lawson e un super Kimi Antonelli. Poi Russell, Tsunoda e Norris. Piastri, anche lui a muro, nono davanti a Leclerc. Incidenti per Bearman, Albon, Hulkenberg e Colapinto. Domenica il GP alle 13.

