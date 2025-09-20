Pontida, il generale Vannacci con la maglia di Kirk: "La scorta me la faccio da solo"

"La sinistra si presenta come democratica, liberale e tollerante, peccato che sono liberali e democratici solo con chi la pensa come loro - ha tuonato il generale -. La sinistra è quella che brucia le effigi di nostri politici durante le manifestazioni e che strizza l'occhio ai No Tav che prendono a sassate i lavoratori in Valsusa. Le minacce ricevute? Gestisco il rischio, la scorta me la faccio da solo e continuo ad andare in giro a dire le mie convinzioni e le mie posizioni. Non ci metterete a tacere, siamo pronti a gridarlo con la forza della nostra passione".

Poi anche una frecciata diretta a Ilaria Salis, che rischia di perdere l'immunità parlamentare e, quindi, di essere processata in Ungheria. "L'immunità di Ilaria Salis verrà votata in Commissione - ha detto Vannacci -, non in Parlamento e quindi io non faccio parte della Commissione ma mi auguro che i nostri rappresentanti in Commissione votino per togliere l'immunità che non è assolutamente giustificata. L'immunità parlamentare copre le attività parlamentari. Io sono europarlamentare, se vado al bar e rubo non godo dell'immunità parlamentare perché rubare non fa parte delle attività parlamentari. E non mi sembra che il reato per il quale è indagata Ilaria Salis, ovvero l'essere andata a spaccare la testa a una persona che non la pensa come lei, faccia parte delle attività parlamentari. Non solo - ha proseguito il generale -, ma questo reato è stato commesso ben prima che la signora Salis fosse un europarlamentare e quindi non era coperto da alcuna immunità. Quindi, già questi due elementi sono chiari a tutti e dimostrano che non ha necessità di avere nessuna immunità. E come ogni cittadino italiano risponde dei reati nei tribunali opportuni".