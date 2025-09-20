Libero logo
Gentiloni, una micidiale frase "sfuggita": come affonda la Schlein

sabato 20 settembre 2025
Gentiloni, una micidiale frase "sfuggita": come affonda la Schlein

(Ansa)

Una micidiale frase dal sen sfuggita e Paolo Gentiloni affonda in un colpo Elly Schlein e Giuseppe Conte. Secondo l'ex premier nonché ex commissario europeo all'Economia "le opposizioni hanno da fare moltissimi passi in avanti per guadagnare la credibilità per poter essere un'alternativa".

Ospite a Faenza di Talk, le giornate di incontri e giornalismo dal vivo organizzate dal Post, Gentiloni, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la segretaria del Pd Schlein possa diventare in futuro premier, ha detto che al momento i partiti di opposizione non sono pronti per vincere le elezioni e a diventare "una vera alternativa" all'esecutivo di Giorgia Meloni.

Per l'esponente dem, si legge ancora sul Post che ha riportato il suo intervento, il più grande errore che potrebbero fare le opposizioni è "dare per scontato" che ci sarà un'alternanza di governo. Il motivo, secondo Gentiloni, è la mancanza di credibilità dei partiti di opposizione in questo momento. "Se non c'hai una credibilità per poter essere un'alternativa, il rischio è che nonostante tutte le sue divisioni, nonostante i suoi errori, nonostante le sue debolezze, l'attuale governo duri a lungo - le parole dell'ex presidente del consiglio, tra i padri fondatori del Pd, pubblicate sul portale -. E non posso pensare a cosa succederebbe in questo paese se questo governo durasse per dieci anni".

"Non sto dicendo che arrivano la dittatura e quelli col fez, sto dicendo che una tendenza invasiva all'occupazione di spazi di potere, che già vediamo, prolungata per dieci anni, penso che l'Italia farebbe bene a evitarla. E l'alternanza è sempre positiva. Non siamo ancora pronti come opposizioni per essere una vera alternativa di governo".

