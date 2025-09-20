Reazione a catena, rivolta contro i Pane e Miele: "Vinti 12mila euro? Uno scandalo"

Oggi, sabato 20 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai Pane e Miele, il trio di campioni composto da Nora, Filippo e SImone che ieri sono riusciti a indovinare l'ultima parola. A sfidarli ci sono le Educandate, un team tutto al femminle formato da Michela, Elisa e Marta. Vengono da Padova e si chiamano così perché sono professioniste della rieducazione.
Ma alla fine i Pane e Miele sono riusciti a mantenere lo scettro di campioni di Reazione a catena. Il trio è approdato all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 11875 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Macchia" e "Capelli". Dopo un minuto di acceso confronto, i campioni si sono buttati con: "Cespuglio". Ed era proprio la parola giusta.
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "bravi bravi bravi!!! Sono anche simpatici ed ironici: Mi piacciono le battute da seri", "Che questi 3 abbiano vinto 12 mila euro è uno scandalo. Scusate…", "Questo gioco è basato unicamente sull'intesa finale. i giochini precedenti servono a far passare un'ora, Per non parlare dell'illogicità della zot".