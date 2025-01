Giorgia Meloni al summit di Abu Dhabi: "Storico accordo sull'energia con Albania ed Emirati Arabi"

15 gennaio 2025 a

"Oggi firmiamo un accordo con il mio amico Rama e con gli Stati Emirati uniti" sull’energia, pulita, "personalmente sono molto orgogliosa di questo accordo". Ad affermarlo è la premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento al World summit sull’energia ad Abu Dhabi. "Sono lieta di annunciare qui la firma di un quadro di partenariato strategico" per avviare un accordo tra Italia, Albania e gli Stati emirati arabi, si tratta di "un ambizioso progetto tra le due sponde dell’Adriatico. Con Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama, oggi firmeremo un’intesa estremamente importante, un impegno a realizzare una nuova interconnessione energetica per produrre energia green in Albania ed esportare parte di quell’energia in Italia, grazie ad un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico".

Poi sempre Meloni ha aggiunto: "Crediamo fortemente in questo progetto che coinvolge tre governi, nonché settori privati e la rete di operatori. Sono molto orgogliosa di questa iniziativa, perché mostra concretamente che nuove forme di cooperazione possono essere costruita anche tra partner apparentemente distanti. Questa iniziativa rappresenta quindi un passo concreto verso un’interconnessione davvero globale, dall’Asia al Golfo, dal Nord Africa all’Europa, in grado di fornire energia", ha aggiunto la premier. Di fatto con questo accordo l'Italia sarà un hub fra Europa e Africa.