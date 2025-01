Meloni arriva ad Abu Dhabi, Edi Rama si inginocchia: "La mia sorella", il regalo per la premier

15 gennaio 2025 a

Siparietto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all’Adnec Centre di Abu Dhabi, dove è in corso il summit sull’energia. Il primo ministro albanese si è inginocchiato davanti alla premier italiana al suo arrivo e le ha fatto gli auguri per il suo compleanno, strappando un sorriso a Meloni. "La devi fare finita con questa storia" ha scherzato la presidente del Consiglio, ricevendo in dono da Rama un foulard realizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino albanese. "La mia sorella", ha più volte detto Rama riferendosi a Meloni.

Il capo del governo di Tirana ha anche provato a intonare il motivetto "tanti auguri a te". Il rapporto tra Edi Rama e Giorgia Meloni è fondato su una solida amicizia chje ha portato anche all'apertura in territorio albanese di centri per i migranti. Centri che però sono stati finora sabotati da alcune decisioni della magistratura. Ma a quanto pare l'operazione-Albania andrà avanti. Proprio qualche giorno fa il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha annunciato che altri gruppi di migranti saranno trasferiti in Albania. Insomma il rapporto tra Roma e Tirana è sempre più consolidato e anche il gesto del premier Rama nei confronti di Meloni testimonia un'intesa granitica.