Ilaria Salis farnetica sull'estrema destra: "Prospera grazie all'odio contro i lavoratori razzializzati"

Ilaria Salis è tornata alla carica. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto un lunghissimo messaggio sui social, dove attacca AfD e, più in generale, tutti i partiti di destra che le sono sgraditi. Secondo Salis, l'unico loro obiettivo è "perpetuare un sistema in cui capitalismo e guerra" per continuare a "sfruttare e uccidere alcuni più di altri".

"I nemici della classe lavoratrice parlano la lingua del razzismo - ha scritto Salis su X -. In Germania, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha diffuso volantini raffiguranti finti biglietti aerei, destinati a chi considerano 'indesiderato': persone straniere o con background migratorio. Questi 'biglietti della deportazione' o della cosiddetta 're-migrazione' sono stati inseriti nelle cassette delle lettere di chi non ha un cognome sufficientemente tedesco per i nuovi paladini della purezza razziale. Nonostante sia sostenuto da milionari interessati unicamente ai propri profitti, l’AfD riesce a fare leva su una parte significativa della popolazione, alimentando paure e risentimenti - ha proseguito - con una propaganda martellante e indegna".

E ancora: "Purtroppo, anche noi in Italia conosciamo bene queste dinamiche - ha sottolineato l'eurodeputata di Avs -. In Germania, come in tutta Europa e nel mondo, l’estrema destra prospera seminando odio contro lavoratori razzializzati, migranti e rifugiati. Non hanno altro da offrire: nessuna soluzione, nessuna visione per il futuro, solo la promessa di perpetuare un sistema in cui capitalismo e guerra continueranno a sfruttare e uccidere alcuni più di altri. La sinistra ha il compito storico di smascherare questa truffa ai danni della classe lavoratrice e della gente comune, affermando sempre che la solidarietà non conosce confini né divisioni razziali e agendo con determinazione per abolire le diseguaglianze. In una società più giusta - ha concluso -, gli unici stranieri saranno i razzisti".