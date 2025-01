Giorgia Meloni, l'oroscopo di Branko nel giorno del compleanno: "Chi è destinato alla sconfitta"

15 gennaio 2025 a

Un 2025 da leoni. Anzi, da Capricorno. L'oroscopo di Branko per Giorgia Meloni, che proprio oggi compie gli anni essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977 non poteva essere più positivo di così. L'astrologo, sul Tempo, ricorda come la premier sia per l'esattezza "Capricorno ascendente Leone", combinazione che fa della leader di Fratelli d'Italia "una temibile combattente". Anche se, va detto, non servivano le stelle per capirlo.

"L'autorevolezza che emana - scrive Branko - disorienta anche il più accanito degli oppositori. Qualche volta diventa eccessivo l'autocontrollo che per difendere la propria autonomia e per raggiungere i suoi obiettivi, esercita su se stessa". Meloni, come il suo segno, brilla per "resistenza, forza di volontà e determinazione" e grazie all'ascendente "appare meno fredda e più disponibile verso gli altri". "A parte la posizione dei pianeti - aggiunge sibillino l'astrologo -, in questo cielo è fortemente presente la voce 'destino'. E' il destino che comincerà a scrivere una nuova pagina della sua vita, a partire dalla primavera". Si parla di "un amore arriverà con l'impeto di un uragano", addirittura.

Il presidente del Consiglio, come già accaduto in questi due anni abbondanti, potrebbe accusare alcuni "disturbi nella salute" a causa di "eccessivo lavoro". Ancora una volta le stelle sembrano leggere la politica alcuni fatti accaduti: "Luna, che nell'oroscopo delle donne rappresenta la femminilità, al momento della nascita passava dallo Scorpione al Sagittario, faceva prevedere una grande capacità dell'intuito e predisposizione per i lunghi viaggi all'estero".

Di sicuro, preconizza Branko, "la sua presenza nella vita politica italiana durerà nel tempo. Le forze cosmiche che assicurano successo nel corso degli anni, si trovano in punti strategici del suo oroscopo", che assomiglia a quello di leader longevi e decisivi come "Adenauer, Elisabetta II, Gandhi, Giulio Andreotti...". La premier è assistita da Marte e anche per questo, "chi volesse remarle contro, pensando di vincerla, sappia che perderà".