Edi Rama, una clamorosa battuta: "Cosa dice Giorgia Meloni della stampa italiana"

La stampa italiana al centro di alcune battute tra Edi Rama e Giorgia Meloni, a margine del summit di Abu Dhabi sull'energia. "Pensano che tu ce l'abbia con loro", ha detto il primo ministro albanese alla presidente del Consiglio, indicando i giornalisti italiani presenti all'evento. "Ma come, abbiamo passato pochi giorni fa tre ore insieme..." ha risposto Meloni, riferendosi alla conferenza stampa di fine anno poi rinviata al 9 gennaio. Rama ha quindi accennato qualche nota di "tanti auguri a te" per festeggiare il compleanno di Meloni, provando a coinvolgere la stampa.

Conversando con i cronisti italiani, il primo ministro di Tirana ha rivelato: "Meloni adora la stampa italiana, lo dice sempre: io sono una donna fortunatissima, con questi giornalisti è fantastico, sono perspicaci. Lo dice con piena ammirazione. E io poi sono un tifoso della stampa italiana. Lei è veramente fortunata ad avere una stampa come la vostra, c'è molto di peggio". "Il primo giornale italiano che ho letto è stata la Gazzetta dello Sport, una volta a Parigi nel 1991: c'era un articolo sul nuovo stadio di Milano. Siamo ancora su quel dibattito, che poi non è colpa della stampa se non fanno lo stadio..." ha aggiunto.

Meloni, ha poi ribadito Rama, "è veramente fortunata ad avere una stampa come la vostra, perché c'è molto di peggio, ad esempio la stampa cinese. Anche se poi a qualcuno piacerebbe averla così... Quella albanese è come quella italiana". Il premier dell'Albania ha inoltre osservato, a proposito della professione giornalistica: "Voi avete il problema che non c'è più tempo di verificare le notizie, bisogna darle sennò le dà qualcun altro".