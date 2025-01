Capezzone, i nomi dei maestrini in lacrime per Trump: "Stamattina si sono strappati i capelli, sono disperati"

21 gennaio 2025 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali temi che troviamo sui quotidiani nazionali. Ampio spazio ovvimente in questa mattinata del 21 gennaio all'insediamento di Donald Trump che ha giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. A quanto pare sono in tanti sui giornaloni a strapparsi i capelli per il successo della cerimonia: "È stata una vera e propria incoronazione", ha commentato il direttore editoriale di Libero. Poi fa la lista con nomi e cognomi di tutti quegli analisti e cornisti che si sono svegliati disperati dopo il giuramento di Trump. Poi c'è anche l'Autonomia con la Consulta che ha bocciato il quesito della sinistra: il Pd è alla frutta. Ecco qui di seguito la clip completa della rassegna di Daniele Capezzone