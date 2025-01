Ilaria Salis, fango su Meloni da Trump: "Presenza inquietante. Quest'incubo deve finire"

21 gennaio 2025 a

a

a

"Dietro Donald Trump, Elon Musk, con il suo obbrobrioso braccio teso, ha catturato tutta l’attenzione, ma non era certo il solo. Al cospetto del nuovo capo a cui inchinarsi, c’erano anche Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) e altri CEO multimilionari del settore tecnologico. Un pugno di uomini la cui ricchezza supera quella di intere nazioni e che le persone comuni non possono nemmeno a immaginare. Un pugno di uomini che domina infrastrutture essenziali e governa il flusso della nostra vita sociale digitalizzata". Parole e musica di Ilaria Salis.

L'eurodeputata di Avs ha mal digerito il discorso di Trump e la cerimonia per il giuramento: "L’alleanza più pericolosa si è ormai forgiata e viene celebrata in pompa magna- aggiunge-: l’oligarchia del tech con l’estrema destra, in un inquietante scambio di potere e legittimazione. Molte cose cambiano nel tempo, ma alcune costanti restano: gli oligopoli capitalisti generano sempre fascismo e guerra. Prendiamo atto della realtà della nostra epoca e prepariamoci a resistere e lottare. Vogliamo un programma di radicale redistribuzione della ricchezza che abolisca le stesse condizioni di esistenza di questo incubo".

"Abedini arrestato senza aver commesso reati": Ilaria Salis accusa il governo, delirio sul caso Cecilia Sala

La Salis a L'Aria Che Tira, intervenendo in diretta nel talk show condotto da David Parenzo ha rincarato la dose contro Giorgia Meloni: "È inquietante la presenza di Meloni alla cerimonia di inizio mandato di Trump ed è molto preoccupante la storica subordinazione, lo storico vassallaggio dell'Italia verso gli Stati Uniti". Si commenta da sola.



Clicca qui per guardare il video di Ilaria Salis a L'Aria che Tira