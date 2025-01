Sondaggio Porta a Porta, FdI vola e il centrodestra è al 50%: incubo per Schlein e Conte

21 gennaio 2025 a

a

a

Fratelli d’Italia guadagna l’1,0% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 18 dicembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 24,5%, resta stabile. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per ’Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, sale di mezzo punto percentuale e va all’11,5 %.

Stabili Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9% e all’8,5 %. Forza Italia è al 9,2% e sale dello 0,1% mentre la Lega resta stabile all’9%. Alleanza Verdi e sinistra al 5,5% (-0,5%), Azione al 2,5% (-0,5%), mentre +Italia viva è al 2,5% come nella scorsa rilevazione. + Europa all’1,5%, stabile come noi moderati che resta al 2%. In generale il Centrodestra sale dell’1,0% e va al 50,0% mentre il centrosinistra al 31,5% perde lo 0,5%.

FdI mette il turbo, Pd in calo: chi sale sul podio, occhio all'ultimo sondaggio

L’eventuale campo largo, invece, scende dello 0,5% e si attesta al 48,0%. Di fatto il campo moderato continua a guadagnare terreno sul centrosinistra che fa fatica a reggere il passo dei partiti del centrodestra. Il rapporto saldo tra Giorgia Meloni e Donald Trump, ma anche il pragmatismo mostrato dalla premier nel caso Cecilia Sala hanno avuto effetti evidenti sui consensi di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra. Insomma, per la maggioranza l'anno si è aperto col botto e questo 50% raggiunto nel dato di coalizione è la conferma che la sinistra a quanto pare non ha ancora trovato argomenti efficaci per interrompere la corsa dei moderati.