Quando Conte e Zingaretti hanno il braccio teso (e a destra il pugno chiuso)

Un momento, compagni: Superman è fascista o comunista? Spesso vola col pugno chiuso, ma ci sono versioni col braccio teso. E però Clark Kent non ha la camicia nera, porta il mantello rosso. Va contestato o no? C’è grande dibattito nei circoli di Anpi, Pd, Arci, Verdi, +Europa, Potere al Popolo e altre associazioni d’area. Pare che qualche responsabile di sezione – ma la notizia non è confermata – abbia chiesto informazioni alla casa editrice americana che ne detiene i diritti.

La polemica, questa verissima, si è innescata dopo che quel tipaccio di Musk, per festeggiare la proclamazione dell’amico Donald, ha salutato gli elettori portandosi la mano al cuore e protendendola poi alla folla. Stavolta a sinistra non hanno avuto dubbi sulla fede politica: «Fa come Mussolini!»; «Di più, è Hitler»; «Aiuto, siamo al Quarto Reich!». Sennonché su Facebook qualche massaia ha risposto che anche Barbara D’Urso faceva lo stesso saluto del miliardario capo di “X” che una volta si chiamava Twitter. Ma come – fermi tutti – camerata D’Urso? Macché! L’ex mattatrice di “Pomeriggio 5” faceva come Elon e alla fine diceva «Col cuore!».

Peraltro la D’Urso indossava sempre camicie sgargianti. Ecco che qualche compagno si fa titubante: «E se avessimo detto un’altra cazzata?». Il dilemma è esploso – e qui torniamo alla nostra fonte non troppo attendibile – quando un vecchio comunista, maglione rosso e barba alla Rasputin, ha fatto notare che Musk all’ultima festa di Fratelli d’Italia ha salutato gli astanti col pugno chiuso (tutto vero, pubblichiamo la foto): «Lo ha fatto in tanti altri appuntamenti pubblici», ha sottolineato il compagno con accento russo-romagnolo. Cortocircuito, compagni.

Nel frattempo – informazione verificata – sui social girano vorticose alcune foto dell’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti che a un congresso saluta i presenti allo stesso modo di Musk, non col pugno ma col braccio teso. Sullo sfondo il simbolo di partito e in platea le bandiere dem che garriscono. Attenzione: ne spunta pure una di Giuseppe Conte, sguardo torvo e pochette, col braccio ancora più teso. Non è chiaro se stia scandendo il suo «gra-tu-i-ta-men-te». Per il resto il gesto è quello.

La sinistra ancora una volta è in tilt. Il pugno chiuso l’ha fatto perfino quel razzistaccio di Trump subito dopo che s’è beccato un proiettile nell’orecchio: ha gridato «Fight!», «Lottate!». Ma come: quelli di destra fanno gesti di sinistra e quelli di sinistra sembrano di destra? No. La verità, chiara a tutti tranne ai progressisti di casa nostra, è che questi gesti sono semplici azioni senza alcun intento ideologico. Tanti sportivi americani festeggiano allo stesso modo di Musk. Altrimenti anche il progressista Macron avrebbe fatto quello che nella mente dei compagni è il saluto mussoliniano: c’è uno scatto che lo ritrae mentre sbuca dall’auto blu e tende il braccio ai francesi. Parbleu! Basta scartabellare sul web ed esce pure il democratico Obama che fa la stessa cosa dalle parti di Washington.

La cosa più seria l’ha detta in radio Massimo Cacciari, non proprio un nostalgico del Ventennio: «Saluto romano di Musk?», gli hanno chiesto. «Ma dai, per carità, salutava la folla. Ancora non si è capito che questo tipo di polemica non serve a nulla, nessuno crede più che ci sia il pericolo fascismo. La smettano di polemizzare su questo, il pericolo attuale è tutt’altro». Anche Toninelli in parlamento fece il pugno chiuso. Aveva abolito la povertà.