Daniele Capezzone: "Ecco come le migliori menti di sinistra attaccano Meloni sui giornaloni"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina ampio spazio alla Giornata della Memoria e alle parole di Giorgia Meloni che, forse, hanno fatto rosicare (o deluso) la sinistra. Il premier ha infatti ricordato le responsabilità del nazismo nell'Olocasutso e "la complicità del fascismo". Così in preda a una crisi isterica le "più intelligenti menti della sinistra si sono messe a lavoro per capire come attaccare il premier. E lì via, si attacca Musk. Le parole di Meloni servono a dissociarsi da Musk, si legge su La Stampa", tuona Capezzone. Insomma un modo per rigirare la frittata. Ma di certo la sinistra deve fare i conti anche con l'antisemitismo che spesso alberga nella propaganda anti-Israele dei compagni. Un vero e proprio cortocircuito. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone