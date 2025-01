Sondaggio Demopolis, Meloni e FdI? Di quanto crescono dopo l'attacco della magistratura

31 gennaio 2025 a

a

a

Ottime notizie per Giorgia Meloni dal "barometro politico" di Demopolis, di cui rende conto il punto di Paolo Pagliaro a Otto e mezzo, su La7.

Mentre in studio va in scena l'ennesimo processo al governo per il caso Almasri, con una condanna che molti vorrebbero automatica per l'apertura dell'indagine su mezzo esecutivo da parte della Procura di Roma, il "sentiment" degli italiani sembra andare decisamente in un'altra direzione. Opposta.

"Non sottovalutate gli italiani, dove arriverà FdI": Meloni indagata, Musumeci terrorizza la sinistra

Secondo l'ultimo sondaggio Demopolis, la fiducia degli elettori in Meloni cresce di due punti, passando dal 45% del 2022, l'anno dell'insediamento della leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi, al 47% di oggi. Cala invece di 4 punti la popolarità del governo nel suo complesso, passando dal 43% del 2022 al 39% attuale.

Il gradimento degli italiani nei confronti di Meloni avvantaggia principalmente Fratelli d'Italia: se si votasse oggi FdI otterebbe il 30%, con il Pd al 24%, M5s all'11,2%, Forza Italia al 9,3%, Lega all'8,7% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5 per cento.

Nota a margine, ma significativa: il sondaggio Demopolis è stato condotto tra il 27 e il 28 gennaio, alla vigilia e nel pieno della bufera giudiziaria dell'avviso di garanzia ai danni di Meloni, Mantovano e i ministri Nordio e Piantedosi. Le piene conseguenze politiche del nuovo capitolo della guerra tra magistratura e centrodestra, probabilmente, matureranno nei prossimi giorni. Ma con FdI "già" al 30%, si capisce come la battuta a caldo in transatlantico di un big meloniano, subito dopo l'annuncio dell'indagine dato dalla premier sui social, "ci vogliono far arrivare al 40%", non sia poi una così clamorosa provocazione.

"Chiedo scusa agli italiani per questa magistratura": il dettaglio che conferma il gioco sporco delle toghe rosse