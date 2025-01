Bignami, furia a Dritto e rovescio: "Cosa pretendo adesso dai magistrati"

31 gennaio 2025 a

"Atto dovuto", spiegano l'Associazione nazionale magistrati, Pierluigi Bersani, il Pd e tutta la sinistra unita riguardo all'avviso di garanzia inviato dalla Procura di Roma alla premier Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. E questo perché "c'era una denuncia nominale depositata dall'avvocato Luigi Li Gotti". No, replica il presidente del Consiglio, è stato "un atto voluto".

E questo pensa anche Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, lancia una "provocazione" per mettere spalle al muro certa magistratura.

"Da italiano pretendo oggi tutti gli italiani che subiscono rapine, scippi, violenze, tutte le donne che girano per strada e vengono molestate aggredite dopo 3 giorni trovino una risposta dalla magistratura in 3 giorni". Tradotto: non tutte le denunce approdano quasi istantaneamente all'apertura di una indagine, come nel caso di Meloni.

"Se hanno garantito questa efficienza in questo caso mi aspetto che lo facciano anche per tutti coloro che non sono il presidente del Consiglio e che sono invece costantemente sottoposti alla totale assenza di magistrati", prosegue Bignami mentre Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, se la ride in studio.

"Ricordo - conclude ancora l'esponente di FdI - che l'articolo 101 della Costituzione, quella Costituzione che i magistrati tengono in mano e dovrebbero fare la fatica di leggere, dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo dai magistrati. Non è il popolo amministrato dai magistrati in nome della giustizia".