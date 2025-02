4 di Sera, Fidanza a valanga contro i giudici: "Albania? Non stanno applicando la legge"

01 febbraio 2025 a

a

a

"Non c'è alcuna certezza che queste persone abbiano diritto all'asilo, anzi, è stata analizzata la loro domanda di asilo politico ed è stata respinta": Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, ospite di 4 di Sera Weekend su Rete 4, lo ha detto a proposito dei migranti trasferiti nei centri in Albania e poi riportati in Italia dopo che i giudici non hanno convalidato il loro trattenimento, considerando "non sicuri" i loro Paesi di origine.

Proprio nella serata di oggi, sabato 1 febbraio, i 43 migranti non trattenuti in Albania sono arrivati a Bari a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera. Presenti sul posto le forze dell'ordine, la capitaneria di porto e i volontari. Per i migranti, appena sbarcati, la Prefettura ha disposto l'accoglienza nel Cara di Bari Palese, il più grande centro in Puglia che ospita stranieri.

"Governo frustrato, dove cerca i suoi nemici". Elly Schlein, l'ennesima sparata

"Quello che oggi noi stiamo vedendo è che a seguito di un pronunciamento, l'ennesimo, della Corte di Appello di Roma, è stato sospeso il trasferimento e il rimpatrio di questi migranti nei loro Paesi di origine, cioè Bangladesh ed Egitto, perché considerati non sicuri - ha proseguito Fidanza -. Noi crediamo che non si stia applicando la legge e non lo diciamo noi, lo dice la Cassazione che recentemente ha stabilito, ha ribadito una cosa molto chiara, che la lista degli Stati cosiddetti sicuri dove possono essere rimpatriati i migranti irregolari che non hanno diritto all'accoglienza è di competenza degli Stati nazionali".