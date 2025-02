Meloni, Galeazzo Bignami smonta le accuse di "sorellismo": "Ricordo i Prodi a Bologna"

03 febbraio 2025 a

Arianna Meloni nel mirino della sinistra. La sua colpa? Essere sorella del premier Giorgia. E così, la presenza di Arianna alla direzione di Fratelli d’Italia ha scatenato gli attacchi. "In assenza di Giorgia Meloni, oggi è la sorella Arianna che indica la linea al Paese. L’Italia del merito: basta nepotismo, solo sorellismo" ha scritto su X il capogruppo alla Camera, Davide Faraone. Matteo Renzi non è da meno: "La sorella del capo del governo chiude la direzione nazionale del partito invitando tutti a sostenere il capo del Governo. Succede solo in Italia e in Corea del Nord".

Parole arrivate dopo che Arianna, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI, ha esortato "a fare quello che ci è stato affidato, ognuno per il suo ruolo". E ancora: "La presidente del Consiglio è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'Anello. L'anello è pesante" e "dobbiamo aiutare Giorgia nella fatica di portarlo senza mai indossarlo". Insomma, alla sinistra poco importa se Arianna è una militante di spicco da poco meno di 40 anni. Ma non solo. "Ricordo quando facevamo attività nel movimento giovanile assieme. Se non si chiamasse Meloni, minimo sarebbe parlamentare - rinfresca a tutti la memoria Galeazzo Bignami -. Chiamandosi così ha ritenuto di fermarsi prima, proprio l’opposto del familismo. Mi sembra che si facciano due pesi e due misure".

Il motivo? "A Bologna abbiamo avuto Silvia Prodi consigliere regionale e Vittorio Prodi presidente della Provincia. Non mi sembra che da sinistra possano dare lezioni neanche su questo", tuona il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in un'intervista al Giornale. Come lui anche Salvatore Deidda reagisce: "Insultano, creano banner e immagini con la Premier con programmi di grafica con l'IA, entrano in merito alle nostre assemblee di partito come se Arianna Meloni fosse stata imposta come Presidente del Consiglio e non fosse una militante e una dirigente che è cresciuta con noi da 35 anni. Questa è l'alternativa a Giorgia Meloni e ai Fratelli d'Italia?".