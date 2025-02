Sondaggio YouTrend, il centrodestra vola: "Mai così vicino al 50 per cento"

05 febbraio 2025 a

Centrodestra inarrestabile. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia insieme sfiorano il 50 per cento. Nella Supermedia elaborata da YouTrend per Agenzia Italia il partito del presidente del Consiglio è arrivato al 30,1 per cento, in crescita di mezzo punto rispetto al 16 gennaio. E Forza Italia non è da meno. In aumento anche il partito di Antonio Tajani che in un mese ha guadagnato 1,1 per cento passando dal 7,8 all'8,9 per cento mentre la Lega è passata dall'8,9 all'8,7 per cento. Quanto basta a portare la coalizione al 47,7 per cento, con il centrodestra - scrive SkyTg24 - "mai così vicino al 50 per cento".

Meno ottimistiche le previsioni per le opposizioni. Il Partito democratico è in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a dicembre e ora conta sul 23,8 per cento delle preferenze. Va molto peggio agli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle cala infatti di 0,6 punti in un mese e scende all'11,1 per cento. Per quanto riguarda poi Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ecco che ha perso ben 0,7 punti percentuali e ora si ferma al 6,2 per cento. Insomma, il centrosinistra si ferma così al 41,1 per cento.

Numeri che arrivano nei giorni in cui lo scontro toghe-governo si è accentuato. "Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo - ha commentato la stessa Giorgia Meloni le ultime rilevazioni -, il sostegno degli italiani rimane solido. Per me questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto".