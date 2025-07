Jannik Sinner, Nick Kyrgios passa agli insulti: "Indecente, scandaloso"

Quando sente nominare Jannik Sinner , Nick Kyrgios non riesce proprio a restare in silenzio. L’australiano esplode, ancora una volta, sui social dopo aver saputo che Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev hanno indicato il numero uno del mondo come il tennista più intelligente e astuto del circuito. Un giudizio che a Kyrgios proprio non va giù, tanto da definirlo senza mezzi termini: " Scandaloso ".

La replica di Kyrgios? Immediata e senza senso, come da copione. Su X (ex Twitter), l’australiano liquida il tutto con una risata e un post al vetriolo: "È indecente raccontarlo così in questo momento". Ormai è chiaro che ogni occasione è buona per delirare contro Sinner, per insultare il numero 1 al mondo. Altro esempio tra gli ultimi, in ordine di tempo, è piovuto dopo il trionfo del ragazzo di San Candido a Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Quando Jannik ha ufficializzato il ritorno nel suo team di Umberto Ferrara – preparatore atletico allontanato in passato dopo il caso Clostebol – Kyrgios è tornato all’attacco, puntando il dito contro tutta la gestione della vicenda e rimestando chissà quali sospetti. Una paranoia. Una vergognosa ossessione.