Maurizio Casasco sul caso Almasri inchioda la sinistra: "Solo un mese fa..."

Maurizio Casasco ospite di Tagadà su La7. È qui che il deputato di Forza Italia smonta le critiche di sinistra sul caso Almasri. E a Tiziana Panella che afferma che "Meloni e il suo governo sono ricattabili", Casasco non attende a rispondere: "No, lei ha detto 'io non sono ricattabile'. Neanche un mese fa abbiamo liberato un iraniano accusato dagli Stati Uniti per liberare Cecilia Sala. Insomma, una volta va bene e l'altra no? Meloni ha detto 'io non sono ricattabile', ma noi abbiamo come sempre stato in tutto il mondo..." il peso "della sicurezza nazionale".