Giulia Bongiorno, il gesto in Aula dopo l'attacco a Nordio: già pronta per la "guerra"

Giulia Bongiorno è una donna dura. Abituata a battersi in Tribunale non ha certo paura di questo nuovo incarico: legale di Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano dopo la notizia di iscrizione nel registro degli indagati per il caso Almarsi deflagrato con la denuncia dell'avvocato Luigi Li Gotti. E nell'informativa di Piantedosi e Nordio in Parlamento la Bongiorno era tra gli scranni del Senato.

Ed è lì che nel silenzio più assoluto e rigoroso ha dato consigli e diritte ai parlamentari che si apprestavano a parlare in Aula sul caso più scottante di queste ultime settimane. E a questo punto, come ricostruisce il Corriere, sono stati colti alcuni segnali da parte della Bongiorno che indicano una strada, prudente, per la partita che si giocherà in questi giorni e in queste ore. Del resto avere tra i banchi dei senatori l'avvocato Bongiorno non capita spesso e averlo come rappresentante legale del premier, di due ministri e di un sottosegretario è un aspetto non secondario.

La prima richiesta di Giulia Bongiorno: retroscena, la linea difensiva per Meloni e il governo

La Bongiorno è l'avvocato che ha distrutto la tesi accusativa nei confronti di Matteo Salvini nel processo Open Arms. E, sempre secondo quanto raccontato dal Corriere, la Bongiorno si sarebbe portata la mano alla testa "tamburellando con la mano sul banco" quando Reni ha definito in modo gratuito Piantedosi e Nordio "imbarazzato" e "imbarazzante". A fine giornata le sue parole sono lapidarie: "Per ora non reputo utile parlare". La Bongiorno studia già la prossima mossa.