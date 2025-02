Meloni, il sondaggio fa godere FdI: "Non ci avete fatto niente", schiaffo a sinistra e toghe

07 febbraio 2025 a

"Non mi avete fatto niente", cantavano Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo sei anni fa. E cantano "non ci avete fatto niente" quelli di Fratelli d'Italia, oggi. Anzi, le cantano: a Pd, M5s e compagnia di giro della sinistra. Il riferimento è agli ultimi, strabilianti sondaggi che danno il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni a un passo dal 30%, con tutta la maggioranza di governo a sfiorare il 50 per cento. Un italiano su due, insomma, si fida e preferisce il centrodestra.

L'ultima rilevazione di Tecnè per l'agenzia di stampa Dire è, come suol dirsi in gergo, una bella mazzata per chi dalle opposizioni sperava in uno scivolone degli avversi, perché arriva proprio nei giorni dell'ennesimo tentativo di spallata giudiziaria. Mentre la Procura di Roma ha aperto una indagine su Meloni, sottosegretario Alfredo Mantovano e ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la vicenda Almasri e il Parlamento è stato trasformato in un circo (o una gogna) da Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli tra cartelli, insulti e ululati all'indirizzo di premier (assente) ed esecutivo, gli italiani non solo non fanno calare il gradimento in FdI, Lega e Forza Italia, ma anzi lo vedono aumentare.

E dalle parti di FdI, come detto, godono eccome tanto da rilanciare sui social il sondaggio, condiviso anche dal sito Sondaggi BiDi Media, e ironizzare: "Non ci avete fatto niente". I numeri, d'altronde, non mentono: Fratelli d'Italia arriva al 29,7% (+0,2 sulla settimana precedente, +1,1 sul 20 dicembre scorso), mentre il Pd scende al 22,8% (perdendo, rispettivamente, lo 0,2% e lo 0,9%). Alle spalle dei due battistrada seguono Forza Italia (11,4%), M5s (10,7%), Lega (8,6%), Avs (5,9%), Azione (2,7%), Italia Viva (2,3%) e +Europa (1,9%).

Cresce anche la fiducia complessiva nel governo, oggi al 42,1% (+0,3 sulla settimana scorsa, +1,9% sul 20 dicembre) così come quella nella premier Meloni, al 46,3% e in crescita dello 0,2 sull'ultima rilevazione e addirittura del 2,4% sul 20 dicembre.