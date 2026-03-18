DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"

"Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, francamente come cittadina mi dispiace molto che sia così però devo anche dire che è penoso vedere una premier che si comporta così": Elsa Fornerno lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi alle parole usate dalla Giorgia Meloni nell'ultimo comizio a favore del Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Oggetto della consultazione elettorale la riforma Nordio.

Quando il conduttore l'ha incalzata e le ha chiesto perché "penoso", lei ha risposto: "Penoso perché invece di parlare del merito, usa argomenti di quelli che lei ha definito una lotta nel fango, non c'entrano queste cose, non c'entrano i bambini del bosco, non c'entrano gli stupratori, si tratta di capire se questa riforma aiuta l'organizzazione della magistratura nel nostro paese o se la rende meno indipendente e questo sarebbe molto preoccupante".