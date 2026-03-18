DiMartedì, Fornero contro Meloni: "Cosa trovo penoso"

"Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, francamente come cittadina mi dispiace molto che sia così però devo anche dire che è penoso vedere una premier che si comporta così": Elsa Fornerno lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi alle parole usate dalla Giorgia Meloni nell'ultimo comizio a favore del Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Oggetto della consultazione elettorale la riforma Nordio.
Quando il conduttore l'ha incalzata e le ha chiesto perché "penoso", lei ha risposto: "Penoso perché invece di parlare del merito, usa argomenti di quelli che lei ha definito una lotta nel fango, non c'entrano queste cose, non c'entrano i bambini del bosco, non c'entrano gli stupratori, si tratta di capire se questa riforma aiuta l'organizzazione della magistratura nel nostro paese o se la rende meno indipendente e questo sarebbe molto preoccupante".
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Inoltre, ha aggiunto: "Qualcuno avrebbe diritto di sentirsi offeso se sapesse che la presidente del Consiglio quando usa quel tipo di linguaggio si rivolge agli elettori che l'hanno votata".
"Penoso vedere una premier che si comporta così": l'intervento della Fornero a DiMartedì, guarda qui il video