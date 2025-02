Sondaggio Mentana, Meloni vola e Schlein sprofonda: l'effetto boomerang sul Pd

10 febbraio 2025 a

Per Giorgia Meloni e il governo è stata un'altra giornata di assedio politico e giudiziario. Ma secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana tutto questo non solo non ha effetti negativi per la maggioranza di centrodestra ma al contrario provoca un contraccolpo proprio per le opposizioni, e in particolare il Pd.

Mentre a L'Aia la Corte penale internazionale ha comunicato di aver aperto una indagine sull'Italia per il caso Almasri, a Roma alla Camera il centrosinistra guidato dal Movimento 5 Stelle con accodati dem e Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Daniela Santanchè. Ma tutto questo, come detto, sembra non fare né caldo né freddo agli elettori.

Secondo l'ultima rilevazione, infatti, Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito stabile al 29,5%, stessa quota di una settimana fa. Cede qualcosa invece proprio il Partito democratico di Elly Schlein, che cala dello 0,3 scendendo al 22,3 per cento. Alle loro spalle, invariato il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,8%, con Forza Italia e Lega che ritoccano al rialzo. Il partito guidato da Antonio Tajani è al 9,2% (+0,1), quello di Matteo Salvini è invece all'8,5% (+0,2). A sinistra cresce anche AVS, che con un +0,2 arriva al 6,7% per la gioia di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Nelle retrovie, non si smuove il fu Terzo Polo: Azione di Carlo Calenda resta al 3,1, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9 per cento. Frana invece di 0,2 punti +Europa, ora all'1,9% davanti a Noi Moderati di Maurizio Lupi, all'1,1% con lo 0,1 perso per strada negli ultimi 7 giorni.