Giorgia Meloni risponde a Francamente: "Le spiego cos'è l'Inno di Mameli"

Chi meglio della leader di Fratelli d'Italia può spiegare il vero significato dell'Inno di Mameli? Sembra incredibile, ma è accaduto davvero. Francamente, giovane cantante torinese - diciamoci la verità: sconosciuta fino a ieri - ha manifestato alla popolazione la mancanza di inclusività che ha riscontrato nelle parole dell'Inno di Mameli. "Mi è stato proposto di cantare Fratelli d'Italia. Una manifestazione che nel suo essere campione di inclusività comincia con Fratelli d'Italia", ha sottolineato con un pizzico di sarcarsmo.

"La prima cosa a cui è pensato è: accetto però cambio il testo per renderlo più inclusivo - ha proseguito la cantante Francamente -. Poi però ho scoperto che sarebbe stato vilipendio alla bandiera così mi sono detta che forse non è il caso. Dire grazie ma no oppure, ed è quello che ho deciso, è l'opportunità di prendere uno spazio. L'opportunità di cantare sì l'Inno che ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro. Le persone queer, transessuali, non binarie esistono e non sono cittadine e cittadini di serie B, hanno pari doveri e soprattutto diritti di tutti gli italiani e italiane. Le persone nere esistono, non sono persone di serie B e tante sono stanche di un'Italia razzista, omofoba e che si riconosce in un tricolore ormai anacronistico. Noi questa bandiera unica ce l'abbiamo da tanto tempo, è l'ora di unificarci sotto una bandiera di pace, di inclusività quindi oggi andrò e prenderò quello che è il nostro spazio, sebbene rappresentati e rappresentate sempre di meno".

Ebbene, Giorgia Meloni è intervenuto per rimettere le cose al posto giusto. "L’Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità - ha commentato il premier su X -. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. “Fratelli d’Italia” è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno. Sempre".