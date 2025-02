Mimmo Lucano condannato? Ilaria Salis esulta: "Felice, mai un crimine". Per lei è stato assolto...

13 febbraio 2025 a

a

a

Il simbolo della sinistra pro-immigrazione, Mimmo Lucano, è stato condannato in via definitiva: 18 mesi per falso in Cassazione per le vicende che lo riguardavano ai tempi in cui era sindaco di Riace (oggi è europarlamentare tra le fila di Avs).

Condannato, eppure Ilaria Salis - al pari di diversi esponenti progressisti e a diversi organi di stampa - ha di fatto celebrato la condanna, spacciandola come un’assoluzione piena, dimenticando però il dettaglio fondamentale di cui vi abbiamo già dato conto: la condanna a 18 mesi.

Mimmo Lucano è stato assolto in appello nell’ottobre 2023 da gran parte delle accuse, ma la condanna per falso è rimasta. Eppure, nel commentare la sentenza, la narrazione di molti esponenti della sinistra ha omesso questo passaggio. "Sono felice per Mimmo, uomo genuino e generoso, nuovo amico e compagno di lotte in Europa, esempio di umanità e di coraggio. Ma soprattutto sono felice perché un’esperienza come quella di Riace non può e non deve mai essere considerata un crimine", ha scritto lady okkupazioni, di fatto esultando per il verdetto.

Mimmo Lucano condannato anche in Cassazione: è ufficialmente un pregiudicato

Sui social - come ricorda il Secolo d'Italia - c'è chi le ha fatto notare la contraddizione: "Certo assolto da abuso d’ufficio perché quel reato non c’è più, e ora dopo aver criticato il governo per averlo tolto vi fa comodo... però è stato condannato a 18 mesi per falso con pena sospesa, ma questo non lo scrivi", recitava uno dei commenti. Già, i 18 mesi di condanna "spariscono", come per magia. Si parla soltanto di assoluzione

Poi c'è chi, come Maurizio Gasparri, su quanto accaduto a Mimmo Lucano picchia durissimo. "La sua condanna arriva dopo l’inchiesta scandalosa che ha rivelato la gestione opaca dei fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti, con il Comune di Riace che avrebbe versato milioni di euro a società non qualificate. Un’altra prova che Lucano, pur celebrato da certa sinistra come ‘eroe’, è stato protagonista di una gestione totalmente inadeguata e, soprattutto, non trasparente delle risorse pubbliche. Oggi la giustizia ha fatto il suo corso", ha concluso Gasparri.