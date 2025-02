Sondaggio Ghisleri, clamoroso crollo del Pd: ecco quanto perde Elly Schlein

18 febbraio 2025 a

Fratelli d'Italia e, più in generale, tutti i partiti che compongono la maggioranza di governi sono implacabili. Il centrosinistra, invece, è in fase psicodramma. Questo è quanto certificato dalle ultime rilevazioni di Euromedia Research. Secondo Alessandra Ghisleri, il movimento politico guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,1% e sale così al 30,7%. Sempre nello stesso versante di centrodestra, troviamo Forza Italia stabile al secondo posto. La formazione politica guidata da Antonio Tajani guadagna lo 0,1% e si piazza così al 9,3%. La Lega rimane ancorata al terzo posto con l'8,9% dei consensi. Fanalino di cosa: Noi Moderati, stabile allo 0,6%.

Spostandoci dal lato dell'ex campo largo, c'è da registrare un crollo clamoroso. Elly Schlein, in effetti, continua a non convincere l'elettorato progressista. Il Partito democratico crolla addirittura dello 0,7% e si piazza così al 23,5%. Come riferisce la Stampa, quello che ha perso il Nazareno lo ha recuperato Giuseppe Conte. Il Movimento Cinque Stelle conquista lo 0,8% e si attesta così all'11%. Più staccato, invece, Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli guadagnano lo 0,1% e si piazzano così al 5,7%.

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", troviamo in testa Italia Viva. Matteo Renzi scende però dello 0,2% e si piazza così al 2,8%. Dietro lo tallona Carlo Calenda. Azione perde anch'esso lo 0,1% e si attesa al 2,6%. Infine, Più Europa in leggera crescita: 1,9%.