Donald Trump, fascicolo aperto contro il figlio: aveva cacciato in una riserva a Venezia

18 febbraio 2025 a

a

a

La procura di Venezia ha aperto una fascicolo relativo alla battuta di caccia che si è tenuta nel dicembre scorso in una riserva della laguna di Venezia e alla quale ha partecipato Donald Trump jr. Nel corso della battuta, documentata da alcuni video in cui compare anche il figlio del presidente degli Stati Uniti, è stata uccisa una casarca, una specie protetta. Dalle immagini si vede Trump Jr che mostra una fila di volatili uccisi. Il fascicolo è stato aperto sulla base delle denunce presentate da diversi animalisti e dal consigliere regionale Andrea Zanoni.

A gestire l'indagine è il pm lagunare Daniela Moroni. Secondo la tesi difensiva del gruppo di otto americani che ha preso parte all'escursione in barca, la mattina della battuta in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia c'erano altri due gruppi di cacciatori intenti, come loro ad abbattere le anatre. "Si tratta di un atto dovuto - dice il consigliere Andrea Zanoni (Avs) all'Ansa - ora bisogna di capire quali sono i reati: uno è quello, penale, della detenzione di un'anatra protetta dalla direttiva dell'Ue, la casarca. Probabilmente ci potranno essere dei reati relativi alle armi e al porto d'armi".

Donald Trump rimedia ai guai di Joe Biden: le mosse del tycoon e il tracollo della Ue

Per il consigliere "le normative italiane sulla detenzione e il porto delle armi sono molto severe e prevedono, in caso di violazione, delle sanzioni penali. Poi ci possno essere "altre violazioni come l'utilizzo - puntualizza - di munizioni al piombo che sono vietate in siti tutelati come la laguna dall'Ue, proprio per evitare di avvelenare le acque e la fauna selvatica". Secondo Zanoni "di sicuro vi è il reato di detenzione e abbattimento di fauna selvatica protetta".