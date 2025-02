Giuseppe Conte, il flash mob contro Giorgia Meloni? La risposta di FdI è da applausi

20 febbraio 2025 a

Ci risiamo. Giuseppe Conte, forte del suo 10-11% di consensi, pensa di poter dettare le condizioni al governo e a Giorgia Meloni. L'ex avvocato del popolo, in lite anche con i suoi ex alleati del campo largo, ha inscenato un mini manifestazione di piazza per chiedere alla leader di Fratelli d'Italia di rispondere sul tema del caro bollette. Come se non fosse stato presidente del Consiglio - prima con la Lega e poi col Pd - due volte nell'ultima legislatura. Ma tant'è.

Gli italiani "non riescono ad arrivare a fine mese, devono pagare bollette altissime, e le nostre imprese soffrono il caro energia". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a margine di un flash mob davanti a palazzo Chigi contro il caro bollette. "L'Italia è in bolletta. Meloni dove sei?" recita lo striscione esposto da alcuni esponenti del Movimento cinque stelle. Il governo "si vergogni. Noi lo incalzeremo finché non risolverà la situazione", ha concluso Conte. Ma la provocazione del grillino non è passata inosservata.

L'account social di Fratelli d'Italia ha dedicato un post per rispondere all'ex avvocato del popolo. "Conte, ti rispondiamo subito: Giorgia Meloni è impegnata a governare, rimediando ai problemi da te causati. Sai quante cose avremmo potute fare se tu non avessi dilapidato le casse dello Stato?", così recita il messaggio.