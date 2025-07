Vincenzo De Luca, "non è chiuso niente": Campania, viene giù la sinistra

"Per quello che mi riguarda non è chiuso niente". Bastano poche parole a Vincenzo De Luca per far ripiombare nel panico il centrosinistra, già sconquassato dalle inchieste giudiziarie di Milano e Pesaro. E siccome politica e toghe vanno quasi sempre a braccetto, l'affondo del governatore uscente della Campania tiene vivo un altro fronte caldissimo in vista delle prossime elezioni in autunno.

Nello specifico, sembrava tutto fatto: Giuseppe Conte ed Elly Schlein avevano chiuso per la candidatura di Roberto Fico, ex presidente della Camera e grillino, come governatore della Campania proprio al posto di De Luca, reduce da due mandati e destinato a un ruolo più defilato (dietro alla promessa di una poltrona anche al figlio, il deputato dem Piero De Luca. Tutto in cambio di una "tregua armata" col Nazareno e la promessa dello Sceriffo di non correre con una propria lista autonoma che avrebbe tolto migliaia di preziosissimi voti al cosiddetto campo largo.