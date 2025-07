Capezzone inchioda Ricci: "Ne sei proprio sicuro?". Il dem ha perso il controllo

"Politica e giustizia, su questo ruotano in particolare i giornali di oggi", spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Focus Marche. Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci, indagato per Affidopoli, si affida all'orgoglio e dice: "Resto in campo". "Ma prigioniero dello schema buoni-cattivi se la prende con la destra, 'per loro sarà un boomerang'. Ma è proprio sicuro che il problema per lui sia il centrodestra?", domanda il direttore editoriale di Libero. "No, il problema per un verso sono i grillini, che hanno già disdetto alcune manifestazioni elettorali e restano in attesa, per far cadere la candidatura di Ricci? Possibile. O per salvarlo, sostengono altri. Resta il fatto che c'è una specie di Opa grillina sulla coalizione e Conte trasformato in un Gup, un giudice per l'udienza preliminare. Il Fatto quotidiano è schieratissimo dalla parte delle Procure, da Milano a Pesaro, e Marco Travaglio spara a palle incatenate contro gli indagati".

Stefano Folli, Augusto Minzolini e lo stesso Capezzone, però, invitano alla prudenza: "Ormai quella del referendum sulla separazione delle carriere e il sorteggio al Csm sarà calendarizzato nella primavera del 2026. Da qui ad allora ogni atto di ogni singola Procura sarà oggettivamente un atto di campagna elettorale, fermo restando la buonafede di tutti".

Altro grande tema: i dazi. "Alla fine è stato raggiunto un accordo sul 15% tra Usa e Giappone, migliore del 25% iniziale prospettato da Trump. Questo mette pressione sull'intesa sull'Unione europea, ma siamo sicuri che l'Europa abbia negoziato bene? No. E siamo sicuri che tutta questa operazione porterà note positive all'economia di Trump? Avremmo qualche dubbio".