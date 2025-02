La sinistra pur di infangare Meloni si aggrappa al braccio teso di Bannon

22 febbraio 2025 a

a

a

Non sanno neanche accordarsi sulla loro agenda – votano divisi perfino sulla politica estera – ma a sinistra vogliono dettare quella della premier: di tempo da occupare, in effetti, ne hanno a volontà. “Oddio”, strepitano dem, Avs e cespugli, “Bannon ha fatto il saluto nazista, Meloni annulli il suo intervento di domani!”, oggi per chi legge.