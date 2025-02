Angelo Bonelli, il delirio contro Giorgia Meloni: "Nasconde un progetto autoritario"

23 febbraio 2025 a

“La destra globale vuole delegittimare gli organismi sovranazionali che garantiscono il diritto internazionale e la legalità. Attaccano l’ONU, la Corte Penale Internazionale, l’UNRWA. Si sentono Dio, Patria e Legge, e Giorgia Meloni è lo strumento di questa destra in Italia. Per loro la democrazia è solo un ostacolo ai loro piani. Siamo in un momento cruciale della storia e serve una risposta chiara e forte. Meloni, dietro il buon vestito, nasconde un progetto autoritario. Quando si attacca la magistratura, quando i servizi segreti denunciano i giudici, quando un ministro viene in Parlamento a mentire e si libera un criminale e stupratore come Almasri, siamo di fronte a una pericolosa torsione autoritaria”.Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, dal palco di Visione Comune, l’evento di AVS dedicato agli eletti e alle elette, svoltosi a Napoli.

"Noi non siamo per niente soddisfatti del fatto che la premier sia andata in un covo di neonazisti, dove si pensa che il totalitarismo sia il futuro del pianeta. Si sono presentati con la motosega, anche Elon Musk - ha proseguito -. Vogliamo dire che in Argentina sono aumentati di 5 milioni i poveri? Vogliamo dire che questa plutocrazia mondiale vuole aumentare la povertà alle spalle della povera gente a livello globale? Vogliamo svegliarci un attimo e dire che questa Meloni oggi è uno strumento formidabile in mano alla destra e alla finanza globale per impoverire sempre di più il nostro Paese? Pensiamo al caro bollette e, da lì, gli italiani capiscono subito"

E ancora: "Noi, come Avs, abbiamo riunito oltre 400 amministratori e amministratrici che rappresentano le migliori intelligenze di Alleanza Verdi e Sinistra che mettiamo a disposizione del Paese e anche di un'alleanza che noi vogliamo costruire. Ma diciamo anche chiaramente che se qualcuno pensa di voler fare a meno di Alleanza Verdi e Sinistra, sa che farà a meno di un pezzo consistente del Paese e consegnerà alla destra il futuro governo del Paese"