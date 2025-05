Giorgia Meloni, il Wsj: "Occidente e Vaticano, il ruolo del premier italiano"

Un nuovo round di negoziati tra rappresentanti di Russia e Ucraina potrebbe svolgersi già a metà giugno in Vaticano. L’indiscrezione arriva dal Wall Street Journal, che cita fonti riservate a conoscenza del dossier. Anzi, il dossier più importante sulla scacchiera geopolitica mondiale Secondo quanto riportato dal WSJ, all'incontro sarebbe attesa anche una partecipazione Usa di alto livello, con la presenza del segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale ad interim Marco Rubio, affiancato dall’inviato presidenziale per l’Ucraina, Keith Kellogg.

L’iniziativa sarebbe stata uno dei temi principali affrontati da Donald Trump in una telefonata con i leader europei, telefonata che ha seguito a strettissimo giro quella di due ore avuta con Vladimir Putin. Tuttavia, il clima intorno all’ipotesi resta incerto: il Cremlino ha frenato subito, affermando che non è stata formalizzata alcuna proposta concreta. Lo stesso Wall Street Journal sottolinea come Trump avrebbe espresso dubbi circa le reali intenzioni dello Zar nel voler raggiungere un’intesa, perplessità che avrebbe condiviso apertamente con gli interlocutori europei. Il quotidiano americano, citando tre fonti informate sulle conversazioni, rileva che si tratterebbe della “prima ammissione esplicita di Trump in questo senso”, pur confermando ciò che “i leader europei pensano”.