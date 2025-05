Katharina Zeller, il video che la sbugiarda

E dopo alcuni giorni arrivano le scuse. Il neo-sindaco di Merano, Katharina Zeller, che durante la cerimonia di passaggio di consegne si era sfilata la fascia tricolore mentre gliela porgeva il suo predecessore (e rivale sconfitto alle urne) Dario Dal Medico, ora fa marcia indietro. Su Repubblica, il primo cittadino, eletto con il partito Südtiroler Volkspartei, spiega i motivi del suo gesto. «Non mi sono sfilata la fascia per mancare di rispetto al tricolore» dice Zeller. «Rappresenta l’Italia, la mia patria: in qualità di vicesindaco negli ultimi anni ho sempre indossato il tricolore in ogni occasione ufficiale e così farò anche in futuro. Mi sono opposta a un gesto provocatorio, teso a presentarmi come una bambina infantile obbligata ad ubbidire a un esperto uomo maturo».

Non solo. Zeller spiega che in quel momento era «emozionata», «a mente fredda non lo rifarei». «Capisco che una parte di cittadini non solo altoatesini, ignara delle ragioni politiche della prepotenza di un sindaco di destra appena sconfitto dalla sue ex vice sostenuta anche dal centrosinistra, possa essersi sentita offesa. Per questo è stato un gesto istintivo ma inopportuno: non ho problemi a chiedere scusa» conclude. Zeller rifiuta l’etichetta di pasionaria nostalgica. «Al contrario. Io sono l’opposto di queste anti-storiche nostalgie. Ho vissuto dieci anni a Roma, lì mi sono laureata in diritto amministrativo e mi sento pienamente europea, italiana e sudtirolese. Faccio politica per unire e non per dividere: tutti i gruppi linguistici dell’Alto Adige hanno una storia di dolore e di soprusi e da tempo abbiamo girato pagina per vivere insieme. Non sarò mai simbolo e strumento degli estremisti che vivono di rancore, tedeschi o italiani che siano», racconta sempre a Repubblica. Epperò adesso salta fuori un video che mette alle strette il sindaco. Nel filmato, si sente Zeller dire che «il tricolore non è una cosa che mi piace molto».