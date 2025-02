Sondaggio Swg per Mentana: FdI supera la soglia del 30 per cento, ecco di quanto stacca il Pd

24 febbraio 2025 a

Nuovo balzo per Giorgia Meloni. Questa settimana le intenzioni di voto degli italiani premiano i primi tre partiti maggiori: Fratelli d'Italia, il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. A rivelarlo è il sondaggio di Swg del Tg di La7 diffuso da Enrico Mentana nell'edizione andata in onda lunedì 24 febbraio. I numeri parlano chiaro: FdI guadagna lo 0,4 per cento e arriva in una settimana al 30,2. I dem invece segnano un +0,2 e si piazzano al 22,2 rispetto al 17 febbraio scorso.

E ancora: il Movimento 5 Stelle ottiene lo 0,3 per cento e tocca quota 12,2. In calo invece Forza Italia -0,1 (passa dal 9,3 al 9,2), la Lega segna un -0,2 per cento e arriva all'8 per cento. Calo anche per Alleanza Verdi e Sinistra (-0,1 e si ferma al 6,5).

Tra i partiti minori lieve rialzo per Azione e Noi Moderati che guadagnano entrambe lo 0,1 per cento e raggiungono rispettivamente il 3,2 e l'1,1 per cento. In calo Italia Viva e +Europa che perdono lo 0,2 per cento (2,8 e 1,9). Altre liste segnano un -0,3 per cento. Mentre aumenta la percentuale di chi non si esprime che diventa il +2 per cento.