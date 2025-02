Susanna Ceccardi fa impazzire la sinistra: "Steve Bannon mi ha salutato romanamente. E poi..."

25 febbraio 2025 a

C'era anche Susanna Ceccardi al Cpac. L'europarlamentare ha rappresentato la Lega alla convention dei conservatori americani tenutasi a Washington. Qui sono stati tanti gli incontri, da Javier Milei fino a Steve Bannon. E proprio con quest'ultimo ha voluto ironizzare. In uno scatto diffuso sul suo profilo Instagram, Ceccardi è tornata sulla polemica che ha visto l'ex Capo stratega della Casa Bianca protagonista.

Bannon, durante il raduno a stelle e strisceè finito nel mirino per un presunto saluto romano - considerato tale dai suoi detrattori -, gesto che ha causato indignazione pelosa e ha spinto il leader di estrema destra francese Jordan Bardella ad annullare la sua partecipazione. Da qui la battuta dell'esponente del Carroccio che, a corredo dello scatto che la ritrae proprio con Bannon, commenta: "Oggi ho incontrato Steve Bannon. Mi ha salutato romanamente, mi ha detto: 'se vedemo'".

La sinistra pur di infangare Meloni si aggrappa al braccio teso di Bannon

E nella foto con il presidente argentino, non manca una dichiarazione di intenti: "Meno Ursula e più Milei, è l’Europa che vorrei!". "L’Europa di Ursula von der Leyen e dei suoi burocrati socialisti significa centralismo, imposizioni dall’alto e assurde politiche ideologiche che penalizzano le economie nazionali - tuona -. Noi Patrioti, al contrario, vogliamo e lottiamo per un’Unione Europea che non soffochi le Nazioni con regolamenti inutili e diktat pseudo-ecologisti, ma che torni a essere una cooperazione tra Stati liberi e sovrani, con più libertà economica e meno tasse. Make Europe Great Again!".