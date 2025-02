Beatrice Lorenzin travolta dalle critiche: "Da lei menzogne su centinaia di morti"

26 febbraio 2025 a

"Daniela Santanchè non avrebbe dovuto fare la ministra". Parola di Beatrice Lorenzin che, ospite di 4 di Sera, attacca l'esponente di Fratelli d'Italia. La senatrice del Pd interviene nel giorno in cui alla Camera è stata votata (poi respinta) la mozione di sfiducia nei confronti di Santanchè. "Lei non avrebbe neanche dovuto farla la ministra, visto che stiamo parlando di fatti antecedenti". E ancora: "L'imputazione riguarda presunti reati commessi dalla sua azienda prima ancora di fare il ministro, questo è un fatto grave e riguarda la stessa materia che lei va a guidare, ossia il turismo. Lei stessa ha ammesso che non le interessava quello che pensava FdI e che lei avrebbe deciso, in caso di dimissioni, da sola. Come se fosse un elemento estraneo a un governo di questo Paese".

Un intervento però non piaciuto ai telespettatori. Sotto il filmato condiviso dalla trasmissione, ecco che fioccano critiche alla dem. "La Lorenzin ignorante di Sanità non avrebbe dovuto fare il ministro e accettare che l’Italia divenisse cavia per i vaccini ai bambini... chissenefrega delle borse di marca... i 72 vaccini non sono testati e da allora abbiamo bambini con gravi problemi di ogni genere... si vergogni..è da denuncia", si legge tra i commenti piovuti su X.

Ma non finiscono qui: "Ben detto. Ricordiamo anche le sfacciate menzogne sulle centinaia di morti di morbillo, mai esistite", "Lorenzin figura inutile ma dannosa in passato", "Ha fatto il giro di tutte le trasmissioni portando falsi dati su morti di morbillo. Vergognosa", "La Lorenzin aveva proposto di inserire nell'isee l'accompagno come se la disabilità fosse un privilegio". Insomma, quello della Lorenzin è un vero e proprio boomerang.